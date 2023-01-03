تشاؤم كبير بين الأمريكيين في عام 2023

توقع الأغلبية من الأشخاص في أمريكا أن يحل عام 2023 أحداث متشائمة، وذلك في 12 مجالًا من أصل 13 وتشمل الاقتصاد والسياسة والاجتماع بجانب الأحداث الدولية.

وقال استطلاع رأي لمؤسسة غلوبال العالمية، إن 8 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة يرون أن عام 2023 سيكون عامًا مليئًا بالصعوبات الاقتصادية مع ارتفاع الضرائب، وتزايد عجز الميزانية.

ويعتقد أكثر من 6 من كل 10 أن التضخم سيرتفع وستنخفض سوق الأسهم، بالإضافة إلى ذلك يتوقع ما يزيد قليلًا عن نصف الأمريكيين أن البطالة سترتفع في العام الحالي، وذلك على الرغم من أن هذه المشكلة الاجتماعية نجت منها أمريكا في عام 2022.

2023 عام الصراع السياسي

ويتوقع 90% من الأمريكيين أن يكون عام 2023 عام الصراع السياسي في الولايات المتحدة، ويعتقد 72% أن معدل الجريمة سيرتفع.

وتوقع 85% من البالغين أن عام 2023 سيكون محفوفًا بالخلافات الدولية بدلًا من أن يكون سلميًّا، بينما يعتقد 64% أن قوة أمريكا في العالم ستنخفض في مقابل 73% يرون أن قوة الصين ستزداد.

أهم المشكلات التي تواجه أمريكا

وسيطرت مواضيع مثل الأداء الحكومي والاقتصاد والتضخم على أهم المشكلات التي تواجه أمريكا العام الماضي، ولا تزال ثقة المواطنين في الاقتصاد من بين أسوأ القراءات التي تم قياسها منذ الركود العظيم.

ويرجع هذا الانخفاض في الثقة إلى حد كبير إلى تسجيل أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عامًا، والذي يقول غالبية الأمريكيين إنه يتسبب في صعوبات مالية لأسرهم.