Icon

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعتي حائل وأم القرى Icon مرسول بارك يُجهز بروفة حفل تقديم كريستيانو رونالدو Icon رونالدو يُتابع رباعي النصر عبر الإنستجرام Icon تعليم الليث : استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء Icon الأمن العام: المبادرة بالإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني Icon جماهير الهلال تدافع عن علي البليهي Icon أمام الملك سلمان.. السفراء المعينون حديثًا يؤدون القسم Icon وظائف شاغرة لدى قطار سار Icon استمرار الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس تعليم القصيم Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب الأوضاع الضريبية والاقتصادية والسياسية

تشاؤم كبير بين الأمريكيين في عام 2023

2023-01-03 الساعة 5:47
تشاؤم كبير بين الأمريكيين في عام 2023
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

توقع الأغلبية من الأشخاص في أمريكا أن يحل عام 2023 أحداث متشائمة، وذلك في 12 مجالًا من أصل 13 وتشمل الاقتصاد والسياسة والاجتماع بجانب الأحداث الدولية.

وقال استطلاع رأي لمؤسسة غلوبال العالمية، إن 8 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة يرون أن عام 2023 سيكون عامًا مليئًا بالصعوبات الاقتصادية مع ارتفاع الضرائب، وتزايد عجز الميزانية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الهلال يهزم النصر بريمونتادا تاريخية بـ دوري السيدات

Img

مهرجان شتاء درب زبيدة‬ يحتفي بعام القهوة السعودية‬ 2022

ويعتقد أكثر من 6 من كل 10 أن التضخم سيرتفع وستنخفض سوق الأسهم، بالإضافة إلى ذلك يتوقع ما يزيد قليلًا عن نصف الأمريكيين أن البطالة سترتفع في العام الحالي، وذلك على الرغم من أن هذه المشكلة الاجتماعية نجت منها أمريكا في عام 2022.

تشاؤم كبير بين الأمريكيين في عام 2023

2023 عام الصراع السياسي

ويتوقع 90% من الأمريكيين أن يكون عام 2023 عام الصراع السياسي في الولايات المتحدة، ويعتقد 72% أن معدل الجريمة سيرتفع.

وتوقع 85% من البالغين أن عام 2023 سيكون محفوفًا بالخلافات الدولية بدلًا من أن يكون سلميًّا، بينما يعتقد 64% أن قوة أمريكا في العالم ستنخفض في مقابل 73% يرون أن قوة الصين ستزداد.

أهم المشكلات التي تواجه أمريكا 

وسيطرت مواضيع مثل الأداء الحكومي والاقتصاد والتضخم على أهم المشكلات التي تواجه أمريكا العام الماضي، ولا تزال ثقة المواطنين في الاقتصاد من بين أسوأ القراءات التي تم قياسها منذ الركود العظيم.

ويرجع هذا الانخفاض في الثقة إلى حد كبير إلى تسجيل أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عامًا، والذي يقول غالبية الأمريكيين إنه يتسبب في صعوبات مالية لأسرهم.

تشاؤم كبير بين الأمريكيين في عام 2023

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عاصفة شتوية الأسوأ في التاريخ الأمريكي
العالم

عاصفة شتوية الأسوأ في التاريخ الأمريكي

العالم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 3.4...
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 3.4...

السوق
تغريم مخالف لنظام السوق المالية 720 ألف...
السعودية اليوم

تغريم مخالف لنظام السوق المالية 720 ألف...

السعودية اليوم
5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية
السعودية اليوم

5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

السعودية اليوم
سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...
السعودية اليوم

سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
وظائف

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

وظائف
ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من...
حصاد اليوم

ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من...

حصاد اليوم
الانضباط الوظيفي أبرز توجيهات مدير تعليم الجوف
آخر الاخبار

الانضباط الوظيفي أبرز توجيهات مدير تعليم الجوف

آخر الاخبار