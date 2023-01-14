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تشافي: جاهزون لمواجهة الريال ونسعى لتحقيق اللقب

2023-01-14 الساعة 2:12
تشافي: جاهزون لمواجهة الريال ونسعى لتحقيق اللقب
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني تشافي هيرنانديز على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة ريال مدريد، متمنيًا مواصلة التألق وتحقيق اللقب.

ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم غد الأحد عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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Barcelona
لاعبو برشلونة – المصدر @gsaksa

تشافي يعلق على المباراة

وتحدث تشافي عن المواجهة المرتقبة، قائلًا: “نحن متحمسون للنهائي، علينا المواصلة وتحقيق اللقب، لدينا عدد من اللاعبين الشباب لم يحققوا بطولة مع برشلونة، هم جائعون لأول لقب لهم”.

وتابع المدرب الإسباني حديثه قائلًا: “نريد الفوز بكل البطولات، ونحن جاهزون لكل الظروف حتى لو وصلت لركلات الترجيح، ونحن نمثل برشلونة، ولذلك دائمًا طموحنا الفوز”.

Barcelona
لاعبو برشلونة – المصدر @gsaksa

وواصل تشافي حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قائلًا: “هذه مباراة مختلفة عن الكلاسيكو السابق، وريال مدريد فريق قوي جدًا بخط الدفاع والهجوم، لذا يجب أن نهاجم بشكل جيد وندافع بشكل قوي”.

وأضاف: “رونالد أراوخو دفاعيًا مثالي وهو ضمن الأفضل في العالم، يعطينا الأمان والقيادة في الخلف، ونعم هو خيار في مركز الظهير الأيمن”.

واختتم تشافي حديثه قائلًا: “لا أريد أن يخرج أي لاعب بسوق الانتقالات، أنا سعيد بالمجموعة لدي، ولو أراد أحد اللاعبين بالخروج فلابد أن نعوضه بلاعب آخر”.

Barcelona
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

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