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تشافي: رونالدو سيصنع الفارق والدوري السعودي تنافسي

2023-01-11 الساعة 7:13
تشافي: رونالدو سيصنع الفارق والدوري السعودي تنافسي
المواطن - فريق التحرير

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أشاد المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي بقوة منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن نجم النصر الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو سيصنع الفارق.

تشافي يشيد بالدوري السعودي

وقال تشافي: “النصر ناد كبير والهلال والاتحاد أيضًا، وتواجد كريستيانو رونالدو سيصنع الفارق هنا، سوف يجد دوري تنافسي للغاية ولن يكون الأمر سهلًا، لكنه ولد لكي يكون تنافسيًا”.

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وتابع تشافي حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بمنافسات كأس السوبر الإسباني: “الدوري السعودي تنافسي جدًا، مع السد واجهت عدة فرق منهم.. سيكون الأمر صعبًا على الجميع، ولن يكون سهلاً على كريستيانو أيضًا”.

مدرب برشلونة تشافي
تشافي

رونالدو في النصر

وكان نادي النصر قد نجح في الحصول على توقيع كريستيانو رونالدو حتى عام 2025، وتم تقديمه في حفل مبهر على ملعب مرسول بارك في الرياض، بحضور عائلته، وسط ترحيب كبير من الجماهير.

وجاء تعاقد النصر مع كريستيانو في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد تعاقده بالتراضي معه في نوفمبر الماضي، بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلة إعلامية.

رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

الظهور الأول

وسيكون الظهور الأول للنجم البرتغالي رونالدو خلال مباراة نجوم فريق النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، قبل أن يبدأ مشواره مع العالمي في المواجهات الرسمية.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

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