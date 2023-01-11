تشافي: نسعى لتحقيق كأس السوبر الإسباني

أعرب المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي عن تمنياته بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والمنافسة على اللقب، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى ريال بيتيس.

برشلونة ضد ريال بيتيس

وتُقام مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، يوم غد الخميس عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

تعليق تشافي

وتحدث تشافي على مباراة الغد، قائلًا: “تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني مهم لنا خاصة أننا لم نفز بالنسخة الجديدة، نحن هادئون ونمر بوقت جيد.. سنحاول إظهار شخصيتنا”.

وأضاف: “نسعى للتأهل إلى النهائي والفوز، ونريد أن نكون الطرف الأفضل، نحن متحفزون، سنحاول الفوز بكافة الألقاب المتاحة لنا، نحن نركز على كأس السوبر ونريد الفوز ولا نريد ارتكاب الأخطاء”.

وتابع تشافي: “ريال بيتيس يحب الاستحواذ على الكرة كثيرًا، بيليجريني مدرب هجومي و لديهم لاعبون رفيعو المستوى ويضغطون بشكل جيد، وسيكون علينا العمل وسنحاول الحصول على الكرة قدر الإمكان”.

وواصل تشافي تصريحاته قائلًا: “أتشرف بوجودي في الرياض التي سبق لي زيارتها عدة مرات مع السد القطري، دائمًا من دواعي سروري الحضور إلى السعودية، أريد التواجد في النهائي ولا يهم المنافس، نريد الفوز باللقب”.

سيرجي روبرتو يتحدث عن المباراة

وفي السياق ذاته، قال نجم فريق برشلونة، سيرجي روبرتو: “لا جديد بخصوص مستقبلي مع الفريق الأول لكرة القدم، وأرغب في الاستمرار ولكن لم أتحدث مع النادي، وغالبًا سنبدأ الحديث الشهر المقبل”.

وأردف: “سنوات كثيرة لم نستطع أن ننافس على لقب كأس السوبر الإسباني ورغم الصعوبة نريد أن نحققه ونتمنى ذلك.. ومن حسن الحظ أتينا ونحن متصدرون الدوي وهذا جيد جداً، ورغم الصعوبة نسعى لتحقيقه؛ لنعطي بعض الشيء للمدرب”.