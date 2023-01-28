Icon

أكثر من 450 شابًا وفتاة يشاركون بمهرجان الكليجا ببريدة Icon الفتح يضم خالد الغنام رسميًا من النصر Icon محمد العنزي: جارسيا باق مع النصر لنهاية الموسم Icon وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية Icon وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية Icon موعد نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة Icon تشريف ولي العهد البطولات الرياضية يجعلها بأعلى مستوى من الاحترافية Icon ميزة جديدة من غوغل لتحويل الكلام إلى أنغام Icon أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين والخيالة السعوديين المتمرنين Icon فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن ميونخ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز صناعة البطولات الرياضية في المملكة

تشريف ولي العهد البطولات الرياضية يجعلها بأعلى مستوى من الاحترافية

2023-01-28 الساعة 11:18
تشريف ولي العهد البطولات الرياضية يجعلها بأعلى مستوى من الاحترافية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعكس دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استضافة المملكة لأهم وكبرى المُنافسات الرياضية العالمية وحرصه على المُشاركة في عدد كبير منها ومن بينها سباقات فورمولا E العديد من الأبعاد الهامة التي تؤكد حرص سموه الشخصي على نجاح تلك المُنافسات بأعلى مستوى من الاحترافية في الإعداد والتجهيز والتنظيم.

 

تطوير صناعة البطولات

ويؤمن ولي العهد بأن استضافة المملكة لأهم المُنافسات العالمية ليس من باب الترف بل تطويرًا لصناعة مهمة سيكون لها مردودٌ إيجابي على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والسياحية في بلد تُمثل فيه شريحة الشباب 70% من إجمالي السكان، وهو ما سينعكس على دعم الاستثمار في القطاعات الواعدة والتنوع الاقتصادي وتنمية المواهب وتشجيعها وتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلهم وخلق المزيد من الفرص للشباب والشابات.

 

طموحات الشباب

وتُمثل طموحات الشباب وآمالهم وتطلعاتهم لغدٍ أفضل هاجس يُلازم سمو ولي العهد الذي يسعى بكل جهد لتلبية تلك الآمال والتطلعات إيمانًا من سموه بأنهم عماد المُستقبل وأحد أهم المُرتكزات لتنفيذ رؤية 2030 وما تتضمنه من مُستهدفات.

يذكر أن ولي العهد شرف مساء اليوم سباق فورمولا إي الدرعية، والذي انطلقت جولاته على مدار يومين تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023) وذلك للمرة الخامسة على التوالي في المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي

السعودية اليوم
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...
السعودية اليوم

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...

السعودية اليوم
رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...
السعودية اليوم

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...

السعودية اليوم
سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد
الرياضة

سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

الرياضة
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...
آخر الاخبار

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...

آخر الاخبار