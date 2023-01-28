تشريف ولي العهد البطولات الرياضية يجعلها بأعلى مستوى من الاحترافية

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يعكس دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استضافة المملكة لأهم وكبرى المُنافسات الرياضية العالمية وحرصه على المُشاركة في عدد كبير منها ومن بينها سباقات فورمولا E العديد من الأبعاد الهامة التي تؤكد حرص سموه الشخصي على نجاح تلك المُنافسات بأعلى مستوى من الاحترافية في الإعداد والتجهيز والتنظيم.
#فيديو | جانب من حضور سمو #ولي_العهد وأصحاب السمو منافسات سباق #فورمولا_الدرعية#المواطن #السعودية https://t.co/ZIkjidwbCV pic.twitter.com/Cq3bp2oCwwقد يهمّك أيضاً
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 28, 2023
ويؤمن ولي العهد بأن استضافة المملكة لأهم المُنافسات العالمية ليس من باب الترف بل تطويرًا لصناعة مهمة سيكون لها مردودٌ إيجابي على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والسياحية في بلد تُمثل فيه شريحة الشباب 70% من إجمالي السكان، وهو ما سينعكس على دعم الاستثمار في القطاعات الواعدة والتنوع الاقتصادي وتنمية المواهب وتشجيعها وتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلهم وخلق المزيد من الفرص للشباب والشابات.
فيديو | الجمهور يحيي ولي العهد خلال حضوره سباق فورمولا الدرعية #محمد_بن_سلمان_في_فورمولا_إي #فورمولا_إي_الدرعية #المواطن #السعودية https://t.co/SitdzuMAco
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 28, 2023
وتُمثل طموحات الشباب وآمالهم وتطلعاتهم لغدٍ أفضل هاجس يُلازم سمو ولي العهد الذي يسعى بكل جهد لتلبية تلك الآمال والتطلعات إيمانًا من سموه بأنهم عماد المُستقبل وأحد أهم المُرتكزات لتنفيذ رؤية 2030 وما تتضمنه من مُستهدفات.
يذكر أن ولي العهد شرف مساء اليوم سباق فورمولا إي الدرعية، والذي انطلقت جولاته على مدار يومين تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023) وذلك للمرة الخامسة على التوالي في المملكة.