تشغيل المدفأة أثناء النوم يسبب الوفاة

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حذر أطباء من ترك المدافئ طوال الليل، مؤكدين أنها لا يمكن أن تؤدي فقط إلى سهر الليالي وجفاف الجلد والحساسية، بل يمكن أن تكون قاتلة
وبحسب الأطباء، فالنوم مع المدفأة يزيد من مستويات أول أكسيد الكربون في الغرفة فوق المستوى الآمن. وقد يصاب الأشخاص المصابون بأمراض القلب بألم في الصدر، بينما يتعرض المدخنون المصابون بأمراض القلب بشكل خاص للخطر، وكذلك الأطفال الصغار وكبار السن.
وكشف الأطباء أن خطر الاختناق (الموت أثناء النوم) يكون مرتفعًا عند استخدام سخانات الغاز، فأول أكسيد الكربون المفرط في الغرفة يخنق إمداد الدماغ بالدم، مما قد يؤدي إلى النزيف والموت في النهاية.