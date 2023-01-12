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في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

تشكيلة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

2023-01-12 الساعة 9:33
تشكيلة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدربان، الإسباني تشافي هيرنانديز، والتشيلي مانويل بيليغريني تشكيلة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أراوخو، ديمبيلي، بيدري، ليفاندوفسكي، خوردي آلبا، سيرجي روبيرتو، دي يونج، رافينيا، كوندي، جافي”.

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برشلونة ضد ريال بيتيس

أما تشكيل نادي ريال بيتيس فجاء مكونًا من: “برافو في حراسة المرمى، إيتور روبيال، بيتزلا، لويز فيليبي، ميراندا، رودريغيز، كاناليس، لويز هنريكي، رودري، نبيل فقير، إيجلاسياس”.

وتنطلق المباراة بعد قليل، في تمام الـ10 مساءً بتوقيت المملكة عبر قنوات SSC و L’ EQUIPE TV , LA LIGA TV BAR, PLUG TRL.

تشكيل ريال بيتيس لمواجهة برشلونة

وأعرب المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي عن تمنياته بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والمنافسة على اللقب، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى ريال بيتيس.

وتحدث تشافي على مباراة اليوم، قائلًا: “تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني مهم لنا خاصة أننا لم نفز بالنسخة الجديدة، نحن هادئون ونمر بوقت جيد.. سنحاول إظهار شخصيتنا”.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال بيتيس

وأضاف: “نسعى للتأهل إلى النهائي والفوز، ونريد أن نكون الطرف الأفضل، نحن متحفزون، سنحاول الفوز بكافة الألقاب المتاحة لنا، نحن نركز على كأس السوبر ونريد الفوز ولا نريد ارتكاب الأخطاء”.

وتابع تشافي: “ريال بيتيس يحب الاستحواذ على الكرة كثيرًا، بيليجريني مدرب هجومي و لديهم لاعبون رفيعو المستوى ويضغطون بشكل جيد، وسيكون علينا العمل وسنحاول الحصول على الكرة قدر الإمكان”.

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