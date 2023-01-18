تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفيحاء

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، غدًا مباراة مهمة أمام نادي الفيحاء وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد المباراة

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ العميد مكونًا من: ” مارسيلو غروهي، شراحيلي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، بامسعود، طارق حامد، كورونادو، البيشي، كوستا، رومارينيو، حمدالله”.

وسبق لـ العميد أن تقابل مع الفيحاء في 8 مباريات من قبل في الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز الاتحاد في 4 مباريات، وفاز الفيحاء في 4 لقاءات.

ويتواجد العميد في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، قبل مباراة الغد برصيد 28 نقطة، أما الفيحاء فمتواجد في المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

وعلى الرغم من احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمركز متأخر في دوري روشن السعودي، إلا أنه انتفض في مبارياته الماضية، حيث إنه تجنب الخسارة في آخر 5 لقاءات، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق الفوز أمام الخليج والطائي بهدفين دون رد، وتجاوز الفتح بثنائية نظيفة، وكسب الرائد بنتيجة 4/2، وتعادل في مواجهة واحدة ضد الباطن بهدفين لكل منهما.

أرقام الاتحاد

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل جيد مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، إلا أنه لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه آخر 4 مباريات، ما يدل على معاناته دفاعيًا، وذلك بعدما استقبل هدفين فقط أول 9 جولات.