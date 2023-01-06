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تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

2023-01-06 الساعة 9:19
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدرب الوطني سعد الشهري، تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة اليمن- بعد قليل- في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج المقامة حاليًّا في العراق.

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، مدالله العليان، زياد الصحفي، قاسم لاجامي، أحمد بامسعود، عوض الناشري، رياض شراحيلي، سميحان النابت، مصعب الجوير، تركي العمار، رائد الغامدي”.

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تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن - كأس الخليج

تفاصيل خليجي 25

وستُقام منافسات بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات، خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير الجاري، تم اعتماد ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة المباريات.

وجاءت قرعة كأس الخليج كالتالي؛ المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم كلًّا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.

ونجح المنتخب السعودي في التتويج باللقب 3 مرات في أعوام 1994، 2002 و2003، ونال المركز الثاني في 7 نسخ، وهي؛ 1972، 1974، 1998، 2009، 2010، 2014 و2019.

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