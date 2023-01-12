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أعلن المدير الفني سعد الشهري عن تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة عمان، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 25”.
ويواجه المنتخب السعودي نظيره العماني عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الميناء الأولمبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مواجهات المجموعة الأولى.
وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب عمان الأول لكرة القدم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة “خليجي 25“، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع العراق، ثم الأخضر برصيد 3 نقاط، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.
وجاء تشكيل المنتخب السعودي لمباراة عمان، كالتالي؛ نواف العقيدي، محمد أبو الشامات، زياد الصحفي، قاسم لاجامي، أحمد بامسعود، نايف مسعود، رياض شراحيلي، تركي العمار، مصعب الجوير، سميحان النابت ومحمد مران.
ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر كل من؛ محمد العبسي، عبدالباسط هوساوي، مدالله العليان، مشعل الصبياني، ريان حامد، حسين الصيباني، عوض الناشري، فيصل الغامدي، حسين العيسى، أحمد الغامدي، سعد الناصر ورائد الغامدي.