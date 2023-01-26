Icon

النمل وسيلة فعَّالة لاكتشاف السرطان Icon تشكيل الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي Icon وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية Icon مقتل مبتعث سعودي بأمريكا والشرطة ترصد مكافأة مقابل ضبط المتهمة Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية: أمطار غزيرة حتى الـ2 صباحًا Icon التشكيل المتوقع لديربي الريال ضد أتلتيكو Icon الطاقة الأوكرانية تعلن تدمير منشآتها في عدة مناطق Icon رونالدو يحلم بتكرار انطلاقته مع يوفنتوس Icon الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات Icon النصر يبحث عن اللقب السادس في يناير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات نصف النهائي

تشكيل الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي

2023-01-26 الساعة 5:37
تشكيل الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المديران الفنيان الأرجنتيني رامون دياز والصربي فوك رازوفيتش عن تشكيل مباراة الهلال والفيحاء التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة الهلال والفيحاء

وتنطلق مباراة الهلال والفيحاء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

برعاية ولي العهد.. القمة العالمية للتقنية الحيوية تنطلق غدًا

Img

الطلبة السعوديون يحصدون 94 جائزة علمية دولية خلال 2022

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمصالحة جماهيره بعد تذبذب النتائج هذا الموسم، وخطف بطاقة التأهل، فيما يأمل الفيحاء لمواصلة انتفاضته في المباريات الأخيرة وتحقيق الفوز اليوم.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال والفيحاء اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري، غوستافو كويلار، محمد كنو، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.

تشكيل الهلال والفيحاء
تشكيل الهلال – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفيحاء في مباراة اليوم، كالتالي؛ فلاديمير ستويكوفيتش، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، بندر ناصر، سعود زيدان، باولينيو، ريكاردو ريلر، أسامة الخلف، سلطان مندش، فيكتور رويز وأنتوني نواكايمي.

تشكيل الهلال والفيحاء
تشكيل الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة
السعودية اليوم

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة

السعودية اليوم
ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين
العالم

ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين

العالم
الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...
السعودية اليوم

الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...

السعودية اليوم
طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو
العالم

طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو

العالم
انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم
السعودية اليوم

انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم

السعودية اليوم
نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...
السوق

نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...

السوق
الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا
الرياضة

الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية

السعودية اليوم