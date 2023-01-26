تشكيل الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي

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أعلن المديران الفنيان الأرجنتيني رامون دياز والصربي فوك رازوفيتش عن تشكيل مباراة الهلال والفيحاء التي ستنطلق، بعد قليل.
وتنطلق مباراة الهلال والفيحاء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمصالحة جماهيره بعد تذبذب النتائج هذا الموسم، وخطف بطاقة التأهل، فيما يأمل الفيحاء لمواصلة انتفاضته في المباريات الأخيرة وتحقيق الفوز اليوم.
وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال والفيحاء اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري، غوستافو كويلار، محمد كنو، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.
على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفيحاء في مباراة اليوم، كالتالي؛ فلاديمير ستويكوفيتش، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، بندر ناصر، سعود زيدان، باولينيو، ريكاردو ريلر، أسامة الخلف، سلطان مندش، فيكتور رويز وأنتوني نواكايمي.