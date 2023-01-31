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المباراة تقام غدًا في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال بيتيس

2023-01-31 الساعة 11:24
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال بيتيس
المواطن - محمد سمعه

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة لمواجهة نادي ريال بيتيس مساء غدٍ الأربعاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإسباني.

وكان البارشا هزم نادي جيرونا بهدف دون رد في الجولة الـ19 من الدوري مساء السبت الماضي، بينما فاز ريال بيتيس على خيتافي بهدف دون رد.

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تشكيل برشلونة المتوقع

وسيكون تشكيل البارشا المتوقع مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، كوندي، كريستنسن، أراوخو، ألبا، دي يونج، بوسكيتس، بيدري، رافينيا، ليفاندوفسكي، جافي”.

وستنطلق المباراة غدًا في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة عبر قنوات Bein Sports الرياضية القطرية.

برشلونة ضد ريال بيتيس
جانب من المباراة – المصدر @gsaksa

ويتواجد برشلونة في المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، أما ريال بيتيس فيتواجد في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

وكان الفريقان تقابلا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض، وفاز البارشا على بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، ليواجه ريال مدريد في النهائي يوم 15 يناير الجاري.

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