عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية لسبب غريب تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال بيتيس حساب المواطن يوضح الموقف حال عدم إثبات استقلالية المسكن لقطات لمتسابق يلتهم 222 بصلة في 45 دقيقة وظائف شاغرة في شركة الفنار المجر تتّهم السويد بالغباء لحرقها المصحف وزير الثقافة: الجزيرة العربية كانت وما تزال موطنًا للشعر والشعراء إنجاز مميز لـ الهلال والاتحاد في كأس العالم للأندية جوائز مباريات كأس العالم للأندية عطل فني في خدمات مصرف الراجحي الإلكترونية والصراف الآلي
يستعد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة لمواجهة نادي ريال بيتيس مساء غدٍ الأربعاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإسباني.
وكان البارشا هزم نادي جيرونا بهدف دون رد في الجولة الـ19 من الدوري مساء السبت الماضي، بينما فاز ريال بيتيس على خيتافي بهدف دون رد.
وسيكون تشكيل البارشا المتوقع مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، كوندي، كريستنسن، أراوخو، ألبا، دي يونج، بوسكيتس، بيدري، رافينيا، ليفاندوفسكي، جافي”.
وستنطلق المباراة غدًا في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة عبر قنوات Bein Sports الرياضية القطرية.
ويتواجد برشلونة في المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، أما ريال بيتيس فيتواجد في المركز السادس برصيد 31 نقطة.
وكان الفريقان تقابلا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض، وفاز البارشا على بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، ليواجه ريال مدريد في النهائي يوم 15 يناير الجاري.