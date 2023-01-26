تشكيل قمة الاتحاد والنصر المتوقع

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والنصر ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مباراة الاتحاد والنصر

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والنصر على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، وتحقيق لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى، بعد خسارته المباراة النهائية مرتين من قبل.

على الجانب الآخر، يطمح العالمي بقيادة الفرنسي رودي جارسيا للظهور بشكل مميز في مباراة الاتحاد والنصر اليوم، وتحقيق الفوز، كما أنه يحظى بدفعة معنوية كبيرة بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه.

التشكيل المتوقع لقمة اليوم

ويتوقع أن يبدأ العميد، مباراة الاتحاد والنصر اليوم بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، طارق حامد، برونو هنريكي، إيغور كورونادو، رومارينيو، هارون كمارا وعبدالرزاق حمدالله.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراة اليوم، كالتالي؛ أوجستين روسي، علي لاجامي “كونان”، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، لويس جوستافو، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، بيتي ماتينيز وكريستيانو رونالدو.