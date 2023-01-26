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في كأس السوبر السعودي

تشكيل قمة الاتحاد والنصر المتوقع

2023-01-26 الساعة 1:53
تشكيل قمة الاتحاد والنصر المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والنصر ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مباراة الاتحاد والنصر

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والنصر على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

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الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، وتحقيق لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى، بعد خسارته المباراة النهائية مرتين من قبل.

على الجانب الآخر، يطمح العالمي بقيادة الفرنسي رودي جارسيا للظهور بشكل مميز في مباراة الاتحاد والنصر اليوم، وتحقيق الفوز، كما أنه يحظى بدفعة معنوية كبيرة بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

التشكيل المتوقع لقمة اليوم

ويتوقع أن يبدأ العميد، مباراة الاتحاد والنصر اليوم بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، طارق حامد، برونو هنريكي، إيغور كورونادو، رومارينيو، هارون كمارا وعبدالرزاق حمدالله.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراة اليوم، كالتالي؛ أوجستين روسي، علي لاجامي “كونان”، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، لويس جوستافو، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، بيتي ماتينيز وكريستيانو رونالدو.

رونالدو وتاليسكا
كريستيانو وتاليسكا – المصدر @AlNassrFC

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