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تشكيل كلاسيكو الاتحاد والهلال

2023-01-05 الساعة 8:53
تشكيل كلاسيكو الاتحاد والهلال
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدربان، البرتغالي نونو سانتو والأرجنتيني رامون دياز تشكيل مباراة الاتحاد والهلال في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد والهلال

وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، طارق حامد، كورونادو، هيلدر كوستا، عبدالعزيز البيشي، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو”.

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أما تشكيل نادي الهلال فسيكون مكونًا من: “عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، حمد اليامي، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، أوديون إيجالو”.

تشكيل الهلال لمواجهة الاتحاد

أسعار تذاكر اللقاء

وتراوحت أسعار تذاكر المباراة بين 50 ريالًا للدرجة الموحدة و500 ريال للدرجة الفضية و1000 ريال للدرجة الذهبية.

وقبل مباراة الاتحاد والهلال، طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، إدارة النادي بإقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق الكروي الأول بسبب تراجع النتائج.

وانتقدت الجماهير السياسات الفنية للمدرب دياز، حيث طالبت برحيله بسبب تواجد الفريق في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.

ودشن الجمهور وسم “إقالة دياز مطلب” حيث شهد تفاعلًا كبيرًا في الأيام القليلة الماضية عبر “تويتر”.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الهلال

وفي السياق ذاته، انتقد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وغرد الجماز عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أزرق الرياض ضايع في كل شيء، لا مدرب ولا لاعبين ولا إدارة كرة، من سمح للمدرب دياز بإجازة لمدة 27 يومًا؟”.

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