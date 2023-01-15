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في نهائي كأس السوبر الإسباني

تشكيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة المتوقع

2023-01-15 الساعة 6:55
تشكيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، في ظل الصراع القوي بينهما لحصد اللقب.

كلاسيكو كأس السوبر الإسباني

ومن المقرر أن يلعب برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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ويدير ريكاردو دي بورجوس بينجوتشيا كلاسيكو اليوم، ويساعده دياز بيريز، ونونيز فيرنانديز، والحكم الرابع أليخاندرو رويز، خوسيه لويس جونزاليس، حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سانتياجو خايمي وخوان لويس بوليدو.

Barcelona
لاعبو برشلونة – المصدر @gsaksa

التشكيل المتوقع لريال مدريد وبرشلونة

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن التشكيل المتوقع لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني، والذي يشهد دفع المديرين الفنيين، كارلو أنشيلوتي وتشافي هيرنانديز بالقوة الضاربة منذ بداية المباراة.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكلاسيكو بالتشكيل التالي؛ تيبو كورتوا، ميندي، روديجر، ميليتاو، ناتشو، فالفيردي، لوكا مودريتش، توني كروس، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما بنزيما ورودريجو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، أراوخو، كوندي، كريستينسن، جوردي ألبا، دي يونج، بوسكيتس، جافي، عثمان ديمبلي، روبرت ليفاندوفسكي وبيدري.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة
التشكيل المتوقع للكلاسيكو

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