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ضمن منافسات الجولة الـ14

تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع

2023-01-21 الساعة 12:56
تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، اليوم السبت عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري لكرة القدم.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك
موعد المباراة – المصدر @ZSCOfficial

وتشهد مباراة الأهلي والزمالك اليوم، غيابات عديدة من الركائز الأساسية في صفوف المارد الأحمر، ومنها؛ محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم وعمرو السولية، ما وضع المدرب السويسري مارسيل كولر في ورطة.

وتُخيم حالة من الغموض على موقف العديد من اللاعبين الآخرين، ويُفاضل كولر بالدفع بـ محمد هاني في مركز الدفاع، على أن يُشارك الصفقة الجديدة خالد عبدالفتاح في مركز الظهير الأيمن بدلًا منه.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

 

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي والزمالك بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، رامي ربيعة، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر، محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد عواد، محمد عبدالشافي، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي “عمر جابر”، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو، يوسف أسامة وسيف الدين الجزيري.

الزمالك
لاعبو الزمالك – المصدر @ZSCOfficial

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