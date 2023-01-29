تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء المتوقع

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والفيحاء ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لحصد اللقب.

مباراة الاتحاد والفيحاء

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

ويتولى طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فيرناندو رباليني إدارة نهائي كأس السوبر السعودي اليوم، ويساعده جون بابلو بيلاتي ودييغو بونفا، الحكم الرابع خالد الطريس، حكم الفيديو ماورو فيجليانو، ويساعده محمد العبكري.

التشكيل المتوقع

ومن المقرر أن يدفع المديران الفنيان البرتغالي نونو سانتو والصربي فوك رازوفيتش بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الاتحاد والفيحاء، حيث يطمح كل منهما لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، حيث يبحث العميد عن اللقب الأول في كأس السوبر السعودي، فيما يطمح الفريق البرتقالي باللقب الثاني في تاريخه.

ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، طارق حامد، برونو هنريكي، إيغور كورونادو، عبدالرحمن العبود، رومارينيو عبدالرزاق حمدالله.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ فلاديمير ستويكوفيتش، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، بندر ناصر، سعود زيدان، ريكاردو ريلر، أسامة الخلف، باولينيو، سلطان مندش، فيكتور رويز وأنطوني نواكايمي.