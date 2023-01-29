Icon

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon الخميس بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار الجديد ولائحته التنفيذية Icon بيرس مورغان: كريستيانو رونالدو أحب الحياة في السعودية داخل وخارج الملعب Icon تغريم 9 مخالفين لنظام السوق المالية 1.8 مليون ريال Icon وظائف شاغرة في شركة محركات الطائرات Icon حساب المواطن يكشف حقيقة وقف الدعم بعد 3 أشهر Icon وظائف شاغرة بشركة قطار سار Icon تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء المتوقع Icon نجم رياضي مشهور سرق شيئًا من بوتين وسط الكرملين Icon تصرف رونالدو يحبط Manchester united Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في كأس السوبر السعودي

تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء المتوقع

2023-01-29 الساعة 4:33
تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء المتوقع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والفيحاء ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لحصد اللقب.

مباراة الاتحاد والفيحاء

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمين الجامعات: غلق تخصصات لا تحتاجها سوق العمل في 70 كلية قريباً

Img

تويتر يرفع الحظر عن حساب نجمة بوليوود كانغانا رانوت

ويتولى طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فيرناندو رباليني إدارة نهائي كأس السوبر السعودي اليوم، ويساعده جون بابلو بيلاتي ودييغو بونفا، الحكم الرابع خالد الطريس، حكم الفيديو ماورو فيجليانو، ويساعده محمد العبكري.

كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

التشكيل المتوقع

ومن المقرر أن يدفع المديران الفنيان البرتغالي نونو سانتو والصربي فوك رازوفيتش بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الاتحاد والفيحاء، حيث يطمح كل منهما لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، حيث يبحث العميد عن اللقب الأول في كأس السوبر السعودي، فيما يطمح الفريق البرتقالي باللقب الثاني في تاريخه.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، طارق حامد، برونو هنريكي، إيغور كورونادو، عبدالرحمن العبود، رومارينيو عبدالرزاق حمدالله.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ فلاديمير ستويكوفيتش، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، بندر ناصر، سعود زيدان، ريكاردو ريلر، أسامة الخلف، باولينيو، سلطان مندش، فيكتور رويز وأنطوني نواكايمي.

الفيحاء - الاتحاد والفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...
الرياضة

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...

الرياضة
تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...
العالم

تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...

العالم
قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة
السعودية اليوم

قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة

السعودية اليوم
إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة
السعودية اليوم

إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة

السعودية اليوم
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...

السعودية اليوم
الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...
السعودية اليوم

الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...

السعودية اليوم
أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...
السعودية اليوم

أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...

السعودية اليوم
مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة
غرائب

مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة

غرائب