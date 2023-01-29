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في نهائي السوبر السعودي

تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء

2023-01-29 الساعة 7:27
تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدربان، البرتغالي نونو سانتو والصربي فوك رازوفيتش عن تشكيلة مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي.

الاتحاد والفيحاء

وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من: ” مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، طارق حامد، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، برونو هنريكي، إيجور كورونادو”.

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أما تشكيل الفيحاء فجاء مكونًا من: “فلاديمير ستويكوفيتش في حراسة المرمى، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، بندر ناصر، عبدالرحمن السفري، باولينيو، ريكاردو ريلر، علي الزقعان، سلطان مندش، ميلان بافكوف، فيكتور رويز”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك عبر قنوات SSC1 SD و SSC1 HD و Shahid VIP.

وكان الفيحاء وصل إلى النهائي، بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد في دور نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد بعد فوزه على النصر بثلاثية مقابل هدف.

وسيقود المباراة الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني صاحب الـ44 عامًا.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أمس تخصيص دخل مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين فريقي الاتحاد والفيحاء لعائلة اللاعب الراحل شايع النفيسة، وذلك بتوجيه من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وجاء ذلك تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه النفيسة في مسيرته كلاعب مع نادي الكوكب والمنتخب السعودي.

تشكيلة الاتحاد لمواجهة الفيحاء - نهائي السوبر السعودي

نتائج 8 نسخ سابقة 

  • وأُقيمت 8 نسخ من بطولة السوبر، حيث كانت البداية في عام 2013 وانتهت بفوز الفتح على الاتحاد.
  • وفي نسخة عام 2014، فاز الشباب باللقب على حساب جاره النصر، وفي عام 2015 فاز الهلال باللقب على حساب النصر.
  • وفي عام 2016 فاز الأهلي باللقب على حساب الهلال، بينما في عام 2018 فاز الهلال على الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف.
  • أما في عام 2019، فاز النصر على التعاون وحقق اللقب، وفي نسخة عام 2020، فاز النصر أيضًا باللقب على حساب الهلال.
  • وفي عام 2021 فاز الهلال على الفيصلي وحقق اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.

تشكيلة الفيحاء لمواجهة الاتحاد

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