تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء

كشف المدربان، البرتغالي نونو سانتو والصربي فوك رازوفيتش عن تشكيلة مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي.

الاتحاد والفيحاء

وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من: ” مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، طارق حامد، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، برونو هنريكي، إيجور كورونادو”.

أما تشكيل الفيحاء فجاء مكونًا من: “فلاديمير ستويكوفيتش في حراسة المرمى، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، بندر ناصر، عبدالرحمن السفري، باولينيو، ريكاردو ريلر، علي الزقعان، سلطان مندش، ميلان بافكوف، فيكتور رويز”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك عبر قنوات SSC1 SD و SSC1 HD و Shahid VIP.