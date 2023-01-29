الناتو يتحرك لتقويض نفوذ الصين ضبط 317 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء وظائف شاغرة في شركة Halliburton عروس تستبدل باقة زهور الزفاف بـ البصل! منصة أبشر تحذر من استغلال اسمها بغرض الاحتيال مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن ميمونة آل خليل تباشر عملها أمينًا عامًا لمجلس شؤون الأسرة لابيد: إسرائيل لم تعد أقرب حليف لـ أمريكا وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
كشف المدربان، البرتغالي نونو سانتو والصربي فوك رازوفيتش عن تشكيلة مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي.
وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من: ” مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، طارق حامد، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، برونو هنريكي، إيجور كورونادو”.
أما تشكيل الفيحاء فجاء مكونًا من: “فلاديمير ستويكوفيتش في حراسة المرمى، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، بندر ناصر، عبدالرحمن السفري، باولينيو، ريكاردو ريلر، علي الزقعان، سلطان مندش، ميلان بافكوف، فيكتور رويز”.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك عبر قنوات SSC1 SD و SSC1 HD و Shahid VIP.
وكان الفيحاء وصل إلى النهائي، بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد في دور نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد بعد فوزه على النصر بثلاثية مقابل هدف.
وسيقود المباراة الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني صاحب الـ44 عامًا.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أمس تخصيص دخل مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين فريقي الاتحاد والفيحاء لعائلة اللاعب الراحل شايع النفيسة، وذلك بتوجيه من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.
وجاء ذلك تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه النفيسة في مسيرته كلاعب مع نادي الكوكب والمنتخب السعودي.