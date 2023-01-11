تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا

كشف المدربان، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومواطنه جينارو جاتوزو تشكيلة مباراة الريال ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني التي تنطلق بعد قليل.

الريال ضد فالنسيا

وجاء تشكيل الريال مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، إيدر ميليتاو، ناتشو، توني كروس، بنزيما، كامافينجا، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، فينسيوس جونيور، رودريغو، روديجر”.

أما تشكيل فالنسيا فجاء مكونًا من: “مامارداشفيل، تيري، جينك، جوميرت، جايا، موسى، ألميدا، لينو، لاتو، إدينسون كافاني، كلويفرت”.

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، وجه رسالة تحذيرية إلى منافسيه قبل خوض مباراة فالنسيا مساء اليوم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الريال ضد فالنسيا قائلًا: “سنحاول تقديم أداء جيد أمام نادي فالنسيا اليوم، وسنحاول العودة إلى مدريد بلقب السوبر الإسباني”.

وأضاف أنشيلوتي: ”بطولة السوبر مهمة، سنحاول الفوز بها”.

وكانت بعثة نادي ريال مدريد وصلت مساء أول أمس الاثنين، إلى الرياض استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني الذي يقام في الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري.

ونشر نادي العاصمة الإسبانية صورًا من وصول الفريق إلى الرياض، بقيادة الفرنسي كريم بنزيما، فيما غاب عن البعثة كل من لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني والمدافع النمساوي دافيد ألابا بسبب الإصابة.

يذكر أن ريال مدريد كان خسر من فياريال في الدوري الإسباني، قبل خوض مباريات كأس السوبر الإسباني.