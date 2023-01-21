تشكيل مباراة الزمالك ضد الأهلي

كشف المدربان، البرتغالي جوزفالدو فيريرا والسويسري مارسيل كولر، تشكيلة مباراة الزمالك ضد الأهلي، التي تنطلق بعد قليل في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

الزمالك ضد الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك صاحب الأرض مكونًا من: “محمد عواد في حراسة المرمى، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، محمد عبدالشافي، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبي، التونسي سيف الدين الجزيري”.

أما تشكيل النادي الأهلي الضيف فجاء مكونًا من: “محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول، رامي ربيعة، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، محمود كهربا”.

القنوات الناقلة

وتُنقل المباراة عبر قناتي On time Sports 1 و On Time Sports 2 بتعليق كل من بلال علام ومدحت شلبي وحاتم بطيشة وأيمن الكاشف.

ويدير مباراة الزمالك ضد الأهلي التي تُقام على ملعب القاهرة الدولي، الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، حيث يعاونه كل من السلوفيني توماس كلانشينك وأندراز كوفاسيتش، بينما الحكم المصري نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا في مباراة القمة بالدوري المصري، والحكم السلوفيني ماني جورج حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الحكم السلوفيني ألين بوروشاك.

وسبق لـ الحكم سلافكو فينسيتش إدارة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 بقطر يوم 22 نوفمبر الماضي، وانتهت المباراة بفوز السعودية بهدفين مقابل هدف.

وسبق لـ الأهلي الفوز على الزمالك في 47 مباراة في بطولة الدوري المصري، بينما فاز الزمالك في 27 لقاء، كما تعادل الفريقان من قبل في 50 مباراة.

وقبل مواجهة اليوم رقم 125 بين الفريقين في بطولة الدوري، سجل لاعبو الأهلي 159 هدفًا في شباك الزمالك، بينما سجل لاعبو الزمالك 110 أهداف في شباك الأهلي.