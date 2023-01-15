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في نهائي كأس السوبر الإسباني

تشكيل مباراة برشلونة وريال مدريد

2023-01-15 الساعة 9:29
تشكيل مباراة برشلونة وريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدربان، الإسباني تشافي هيرنانديز والإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيلة مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني التي تُقام بعد قليل في الرياض.

تشكيل برشلونة وريال مدريد

وجاء تشكيل برشلونة مكونًا من: ” تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، عثمان ديمبيلي، بيدري، ليفاندوفسكي، كريستنسن، فرينكي دي يونج، كوندي، بالدي، جافي”.

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تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة - نهائي السوبر الإسباني

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر، ميندي”.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد - نهائي السوبر الإسباني

وتُقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض وتُنقل عبر قنوات L’EQUIPE TV , NOVE HD ITALIA , SSC 1 HD , PLUG RTL، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

مشوار برشلونة وريال مدريد

وكان برشلونة صعد لنهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه على نادي ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، بينما صعد ريال مدريد للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، حيث حصد البطولة 13 مرة في أعوام؛ 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016 و2018.

برشلونة وريال مدريد

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني، حيث نجح في التتويج باللقب 12 مرة، في النسخ التالية؛ 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2019/ 2020 و2021/ 2022.

وحصد فريقا أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا البطولة 3 مرات لكل منهما، فيما نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد اللقب مرتين، وتوجت فرق فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا وريال سوسيداد كأس السوبر الإسباني مرة.

وكان ريال مدريد هزم برشلونة بثلاثية مقابل هدف، يوم 16 أكتوبر الماضي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل فريق ريال مدريد.

برشلونة وريال مدريد
ليفاندوفسكي

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