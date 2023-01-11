تشكيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا المتوقع

توقف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء أمريكا رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب فتاكة وزير الطاقة: دشنا مشروعات الطاقة النووية الأولى من نوعها في العالم منافسة خاصة بين مودريتش وغويامون في مباراة اليوم وزير الاستثمار: المملكة صمام الأمان للعالم في مجال الطاقة حائل تسجل أقل درجة حرارة بـ9 مئوية حساب المواطن يوضح حل مشكلة غير مؤهل روسيا تسيطر على بلدتين أوكرانيتين في يوم واحد نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 % بإجمالي قياسي قارب المليار دولار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لأعلى مستوى في التاريخ
تنتظر الجماهير مباراة ريال مدريد وفالنسيا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.
وتُقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.
واستقر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي على التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مباراة اليوم، حيث يتوقع أن يجري بعض التغييرات، وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.
ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن أنشيلوتي سيدفع بالثنائي الهجومي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في بداية مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم، بجانب دفعه بأربعة لاعبين في وسط الملعب، لمزيد من التأمين الدفاعي.
ومن المتوقع أن يدفع أنشيلوتي بلاعبه ناتشو فيرنانديز في الجانب الأيسر خلال مواجهة فالنسيا، وذلك نظرًا لإصابة فيرلاند ميندي، فيما سيُشارك أنطونيو روديجر في قلب الدفاع، لغياب دافيد ألابا.
ويتوقع أن يكون تشكيل المرينغي في مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم: تيبو كورتوا، ناتشو، ميليتاو، روديجر، داني كارفاخال، كامافينجا، لوكا مودريتش، توني كروس، فالفيردي، فينيسيوس وبنزيما.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ مامارداشفيلي، جايا، دياكابي، كوميرت، كوريا، موريبا، جويامون، موسى، لينو، كلويفرت وكافاني.