تشكيل مباراة ميلان والإنتر بـ كأس السوبر الإيطالي

كشف المدربان، الإيطالي ستيفانو بيولي ومواطنه سيموني إنزاجي تشكيلة فريقي ميلان والإنتر في كأس السوبر الإيطالي الذي ينطلق بعد قليل في الرياض.

تشكيل مباراة كأس السوبر الإيطالي

وجاء تشكيل فريق ميلان مكونًا من: ” تاتاروسانو في حراسة المرمى، كالابريا، كاجر، توموري، هيرنانديز، تونالي، بن ناصر، مسياس، دياز، لياو، جيرو”.

أما تشكيل إنتر ميلان فجاء مكونًا من: “أونانا بحراسة المرمى، سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، دي ماركو، دزيكو، لاوتارو”.

وخلال 35 عامًا من بطولة كأس السوبر الإيطالي، فاز ميلان بالبطولة 7 مرات وإنتر ميلان 6 مرات، بينما حقق يوفنتوس اللقب في 9 مناسبات ولاتسيو 5 مرات ونابولي مرتين وروما مرتين وسامبدوريا مرة، وبارما مرة واحدة، وفيورنتينا مرة واحدة.

وستكون مباراة اليوم الأربعاء بين ميلان وإنتر ميلان هي النسخة رقم 35 من بطولة السوبر الإيطالي منذ انطلاقها في عام 1988.

القنوات الناقلة

وتنطلق المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل عبر قنوات SSC1 SD , SSC1 HD , AD SPORTS 2 HD , AD SPORTS 2 HD , STARZ PLAY APP”.

وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، الذي أُقيم عليه نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد الماضي، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، وفاز برشلونة باللقب عقب الفوز على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.

ويدخل ميلان، المباراة بوصفه بطل الدوري الإيطالي موسم 2021/2022، أما إنتر ميلان فيدخل مواجهة السوبر الإيطالي اليوم بوصفه بطل كأس إيطاليا لموسم 2021/ 2022، كما تُوج أيضًا بالسوبر الإيطالي لعام 2021.