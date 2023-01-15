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في الجولة الـ20 بـ الدوري الإنجليزي

تشيلسي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة كريستال بالاس

2023-01-15 الساعة 7:58
تشيلسي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة كريستال بالاس
المواطن - محمد سمعه

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حقق نادي تشيلسي فوزًا مهمًا على نادي كريستال بالاس بهدف دون رد في الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

تشيلسي يستفيق

وشهد الشوط الأول تعادلًا سلبيًا بين الفريقين.

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الخليج والوحدة يسعيان لمواصلة الانتصارات

وفي الشوط الثاني، نجح كاي هافرتز في إحراز الهدف الوحيد للبلوز بالدقيقة الـ65.

وحافظ البلوز على الفوز ليُصبح رصيده 28 نقطة في المركز العاشر حيث عاد إلى الفوز والانتصارات بعد أن خسر الجولتين الماضيتين أمام ناديي مانشستر سيتي وفولهام.

أما نادي كريستال بالاس فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الـ12.

تشيلسي وكريستال بالاس

مباريات الجولة الـ20

وبدأت مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي أول أمس الجمعة بفوز أستون فيلا على ليدز يونايتد بهدفين لهدف.

واستُكملت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي، حيث شهدت فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، بينما فاز ساوثهامبتون على إيفرتون بهدفين لهدف، وفاز نوتنجهام فورست على ليستر سيتي بثنائية دون رد، وفاز وولفرهامبتون على وست هام يونايتد بهدف دون رد، وفاز برايتون على ليفربول بثلاثية دون رد.

بينما فاز برينتفورد على بورنموث بثنائية دون رد.

وفي مباريات اليوم الأحد، فاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بهدف دون رد، بينما تُقام حاليًا مباراة آرسنال وتوتنهام هوتسبير.

تشيلسي وكريستال بالاس

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