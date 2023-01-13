تشيلسي يواصل نتائجه السلبية ويسقط أمام فولهام

سقط فريق تشيلسي في فخ الخسارة للجولة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد خسارته مساء الخميس أمام نادي فولهام بنتيجة هدفين لهدف في الجولة السابعة والمؤجلة بين الفريقين في البريميرليج.

تشيلسي ضد فولهام

فولهام تقدم سريعًا بالهدف الأول عبر البرازيلي ويليان من تصويبة قوية بالدقيقة الـ25.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تعادل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لفريق البلوز بالدقيقة الـ48.

ومن خطأ قاتل من الحارس الإسباني كيبا، تمكن فولهام من إحراز الهدف الثاني من ضربة رأسية للاعب كارلوس فينسيوس بالدقيقة الـ74.

وكانت المباراة شهدت طرد البرتغالي جواو فليكس لاعب تشيلسي في أول مباراة له مع الفريق بالدقيقة الـ59 بعد تدخله القوي على قدم أحد لاعبي فولهام.

وأصبح رصيد فولهام بعد الفوز 31 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد البلوز عند 25 نقطة في المركز العاشر.