Icon

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon المسند: كل الظواهر المناخية بالمملكة طبيعية عدا تغير درجات الحرارة Icon اكتشاف مجموعة ثانية من الوثائق السرية لـ بايدن Icon الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية Icon السفارة الأمريكية بالرياض تغلق أبوابها الاثنين المقبل Icon وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية في 4 مدن Icon ضبط 1882 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد الأمامي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي Icon اكتمال نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي بشكل نهائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

تشيلسي يواصل نتائجه السلبية ويسقط أمام فولهام

2023-01-13 الساعة 1:34
تشيلسي يواصل نتائجه السلبية ويسقط أمام فولهام
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

سقط فريق تشيلسي في فخ الخسارة للجولة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد خسارته مساء الخميس أمام نادي فولهام بنتيجة هدفين لهدف في الجولة السابعة والمؤجلة بين الفريقين في البريميرليج.

تشيلسي ضد فولهام

فولهام تقدم سريعًا بالهدف الأول عبر البرازيلي ويليان من تصويبة قوية بالدقيقة الـ25.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

Img

مطعم سويدي شهير يمنع دخول العرب والنباتيين

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تعادل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لفريق البلوز بالدقيقة الـ48.

تشيلسي ضد فولهام

ومن خطأ قاتل من الحارس الإسباني كيبا، تمكن فولهام من إحراز الهدف الثاني من ضربة رأسية للاعب كارلوس فينسيوس بالدقيقة الـ74.

وكانت المباراة شهدت طرد البرتغالي جواو فليكس لاعب تشيلسي في أول مباراة له مع الفريق بالدقيقة الـ59 بعد تدخله القوي على قدم أحد لاعبي فولهام.

وأصبح رصيد فولهام بعد الفوز 31 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد البلوز عند 25 نقطة في المركز العاشر.

تشيلسي ضد فولهام

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ابتكار نظام يحوّل بُخار المحيطات لمياه شرب
غرائب

ابتكار نظام يحوّل بُخار المحيطات لمياه شرب

غرائب
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8...
السعودية اليوم

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8...

السعودية اليوم
الجوازات تطلق خدمة أبشر سفر في منفذ...
السعودية اليوم

الجوازات تطلق خدمة أبشر سفر في منفذ...

السعودية اليوم
أرقام كيليان مبابي في كأس العالم 2022
كأس العالم

أرقام كيليان مبابي في كأس العالم 2022

كأس العالم
الأمير هاري: أود الرجوع لأبي وأخي
العالم

الأمير هاري: أود الرجوع لأبي وأخي

العالم
مشاهدات الدوري السعودي تتخطى للعالمية
الرياضة

مشاهدات الدوري السعودي تتخطى للعالمية

الرياضة
جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...
السعودية اليوم

جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...

السعودية اليوم
مشاهد لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على...
العالم

مشاهد لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على...

العالم