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في الجولة الـ18 بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يُخيب آمال جماهيره بالتعادل ضد نوتنجهام فورست

2023-01-01 الساعة 10:26
تشيلسي يُخيب آمال جماهيره بالتعادل ضد نوتنجهام فورست
المواطن - محمد سمعه

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خيّب نادي تشيلسي آمال جماهيره بتعادل إيجابي أمام نادي نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشيلسي ضد نوتنجهام فورست

وكان اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج، سجل هدف التقدم للبلوز بالدقيقة السادسة عشرة.

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ثم تعادل الإيفواري سيرجي أورييه، لنادي نوتنجهام فورست بالدقيقة الـ63.

ولم يحدث أي جديد بالمباراة، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وأصبح رصيد البلوز بعد التعادل 25 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد نوتنجهام 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

تشيلسي ضد نوتنجهام فورست

مباريات الجولة الـ19

وتبدأ مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي غدًا بلقاء بين ليفربول وبرينتفورد في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وتُستكمل المباريات يوم الثلاثاء بإقامة 4 مباريات وهم ” آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، إيفرتون ضد برايتون، ليستر سيتي ضد فولهام، مانشستر يونايتد ضد بورنموث”.

وفي يوم الأربعاء المقبل تُقام مباريات ” ساوثهامبتون ضد نوتنجهام فورست، ليدز يونايتد ضد ويست هام يونايتد، أستون فيلا ضد وولفرهامبتون، كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ19 بإقامة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج يوم الخميس المقبل.

تشيلسي ضد نوتنجهام فورست

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