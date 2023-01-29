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بعد رحيله بالميركاتو الشتوي

تصرف رونالدو يحبط Manchester united

2023-01-29 الساعة 4:13
تصرف رونالدو يحبط Manchester united
المواطن - فريق التحرير

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تسبب نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في حالة من الإحباط لدى العاملين في نادي Manchester united بعد رحيله.

رونالدو يحبط Manchester united

وكان Manchester united قد فسخ عقد رونالدو بالتراضي شهر نوفمبر الماضي، بعدما هاجم الإدارة والجهاز الفني الحالي والسابق في مقابلة تلفزيونية، قبل أن ينضم إلى صفوف النصر حتى عام 2025.

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وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلًا عن مصدر من Manchester united: “اثنان من العاملين في ملعب تدريبات النادي كانا يأملان في الحصول على إحدى سيارات رونالدو“.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وأضافت الصحيفة البريطانية: “توقع العاملان أن يجري رونالدو قرعة “يانصيب” على إحدى سياراته عقب قرار مغادرته للنادي، على شاكلة ما فعله سيرجيو أجويرو عندما غادر مانشستر سيتي”.

وأجرى سيرجيو أجويرو قرعة على سيارة “رينج روفر” تبلغ قيمتها 40 ألف جنيه إسترليني، عندما غادر صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في 2021، وفاز بها أحد العاملين في النادي.

واختتمت “ذا صن” التقرير: “قرار رونالدو جاء محبطًا للعاملين بعد أن أعاد النجم البرتغالي كل أسطول السيارات الفاخرة الخاصة به إلى منزله في البرتغال”.

كريستيانو رونالدو Manchester united
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

دعوة لأصدقائه في النادي

على الجانب الآخر، وجه رونالدو الدعوة إلى بعض أصدقائه في صفوف Manchester united، من أجل زيارته في السعودية، لأنه لم يودعهم بشكل مناسب، بعدما فسخ العقد بشكل مفاجئ.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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