تصميم أمريكي على بناء علاقات قوية مع السعودية

أكد مستشار الخارجية الأمريكية ديريك شوليه، اليوم الجمعة، أن واشنطن مصممة على بناء علاقات قوية مع المملكة.

وأضاف شوليه أن السياسة التي ترتكز عليها الإدارة الأمريكية والمملكة تركز على مواجهة التهديدات الإيرانية، بحسب ما نقلته “العربية”.

تأتي تصريحات مسؤول الأمريكي في أعقاب قيام البرلمان الأوروبي بإجراء تصويت على قرار يطالب بتشديد التعامل مع النظام الإيراني، وذلك على المستويين السياسي والدبلوماسي.

القمع الإيراني

وخلال جلسة البرلمان، أدان النواب الأوروبيون ما وصفوه بـ “أعمال القمع” التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد المحتجين وما تقوم به من عمليات احتجاز للرهائن الأوروبيين.

وخلال مباحثاتهم طالبوا بإدراج الحرس الثوري وقواته الفرعية بما في ذلك ميليشيا الباسيج شبه العسكرية وفيلق القدس، على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب.