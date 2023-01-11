تصنيع دواء فموي لعلاج كورونا

بدأت شركة فايزر الأمريكية، أمس الثلاثاء، تصنيع دوائها الفموي باكسلوفيد لعلاج فيروس كورونا في الصين، في غضون 3 إلى 4 أشهر.

التفاصيل

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا: كنا نحسب أن هذا سيأخذنا إلى نهاية العام لكي نكون قادرين على الحصول على التصنيع المحلي، ولكن مع التقدم الذي أراه، والجهود التي تبذلها السلطات الصينية لتخليص الإنتاج، ستبدأ تلك العملية في وقت أبكر.

وأردف أنه لن يتفاجأ إذا تم الحصول على الترخيص المطلوب لتصنيع دواء باكسلوفيد في الصين، في غضون 3 أو 4 أشهر المقبلين، وذلك بالتزامن مع زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى البلاد.