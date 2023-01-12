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تهدف لربط المستشفيات الحكومية

تطبيقات ذكية لتسهيل العلاج عن بُعد بمصر

2023-01-12 الساعة 2:05
تطبيقات ذكية لتسهيل العلاج عن بُعد بمصر
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وزارة الاتصالات المصرية، مجموعة جديدة من التطبيقات الذكية، على الإنترنت، تستهدف ربط كافة المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية؛ لتسهيل عملية تقديم خدمات العلاج والتشخيص عن بُعد.

التفاصيل

وكشف المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أن التطبيقات الجديدة تستهدف ربط مراكز الأشعة والتحاليل، وكذلك المستشفيات، مشيرًا إلى أن نسبة ربط هذه المراكز والمستشفيات بلغت نحو 90%، بعد توفير كافة البيانات الخاصة بالمريض.

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واسترسل حامد: أن هذه التطبيقات ستسهم في تفعيل نظام الروشتة الموحدة، والتاريخ المرضي الموحد، عبر مركز بيانات موحد للمستشفيات والمرضى، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف الربط مع عدد كبير من العيادات الطبية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق نفس الهدف، عبر ميكنة المنظومة الصحية في مصر، وتمكين العملاء من الحوسبة السحابية، لنكون على استعداد لإطلاق تطبيقات للصحة وكذلك التعليم.

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