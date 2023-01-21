تطورات الحالة الصحية للفنانة إسعاد يونس

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تخضع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس حالياً لجلسات علاج طبيعي بعد خضوعها لعملية تغيير مفصل، عقب واقعة حادثة سقوطها من أعلى الدرج.
وتخوض الفنانة إسعاد يونس جلسات العلاج الطبيعي حالياً داخل منزلها، تمهيداً لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة القادمة.
وكانت قد غادرت النجمة إسعاد يونس المستشفى، بعد أن خضعت لـ جراحة لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.
وكان المسؤولون عن صفحتها الرسمية أعلنوا عبر فيسبوك إجراء الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي.
وبدورها، دعمت الفنانة شريهان، الفنانة إسعاد يونس عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التغريدات العالمي توتير، بعد إجراء الأخيرة جراحة لتغيير المفصل.
ونشرت شريهان، صورة لـ الفنانة إسعاد يونس وعلقت قائلة: له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين.