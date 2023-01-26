تطوير تقنية جديدة لرؤية ما وراء الجدران

ابتكر علماء تقنية من شأنها أن تمكّن البشر من رؤية ما وراء الجدران والأبواب المغلقة.

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ووفقًا للشرق الأوسط، اعتمد الفريق العلمي التابع لجامعة كارنيغي ميلون الأمريكية على تحليل الإشارات اللاسلكية باستخدام الذكاء الصناعي.

وأفاد الباحثون أن التقنية الجديدة هي عبارة عن شبكة عصبية عميقة يمكنها رسم خريطة رقمية للأجسام البشرية عند وجود إشارات لاسلكية، وفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأضافوا: بعد تلقي الإشارات اللاسلكية من خلف جدار ما، يقوم نظام ذكاء صناعي يسمى DensePose، طوره في الأساس باحثو الذكاء الصناعي في شركة ميتا، بتحليل موضع الشخص وأبعاد جسمه بالتفصيل.

وذكروا أنهم طوروا التكنولوجيا في محاولة لمعالجة قيود أدوات الرؤية الحاسوبية ثنائية وثلاثية الأبعاد الحالية مثل الكاميرات والليدار والرادارات التي لا تمكن الأشخاص من رؤية ما خلف الجدران.

أرخص من الكاميرات والرادارات

وأشاروا إلى أن التقنية الجديدة ستكون أرخص بكثير من الكاميرات والرادارات والليدار، وأكثر خصوصية منها، لأنها لا توفر صورة واضحة للأشخاص خلف الجدران، بل إشارات عن أماكنهم وأبعاد أجسامهم فقط.