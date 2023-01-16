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في نصف نهائي خليجي 25

تعادل البحرين وعمان بالشوط الأول

2023-01-16 الساعة 9:23
تعادل البحرين وعمان بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة البحرين وعمان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الخليج “خليجي 25″، بالتعادل السلبي.

البحرين وعمان يتعادلان

وبدأت مباراة البحرين وعمان المقامة على ملعب الميناء الأولمبي بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

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منتخب عمان
لاعبو عمان – المصدر @OmanFA

وجاء أخطر فرص منتخب البحرين الأول لكرة القدم عند الدقيقة 22، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس المرمى العماني تصدى لها بنجاح.

وحاول المنتخبان التسجيل، ولكن دون خطورة حقيقة على المرمى، حيث اتسم الأداء بالهدوء نسبيًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة البحرين وعمان في خليجي 25 بالتعادل بدون أهداف.

البحرين وعمان
نتيجة الشوط الأول – المصدر @AGCFF

منتخب العراق ينتظر الفائز

على الجانب الآخر، نجح منتخب العراق الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف، لينتظر المتأهل من هذه المواجهة، لملاقاته في نهائي خليجي 25، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب العراق
لاعبو العراق – المصدر @AGCFF

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