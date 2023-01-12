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ضمن منافسات خليجي 25

تعادل السعودية وعمان إيجابيًا بالشوط الأول

2023-01-12 الساعة 6:56
تعادل السعودية وعمان إيجابيًا بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية وعمان ضمن منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

محاولات من السعودية وعمان

وبدأت مباراة السعودية وعمان المقامة على ملعب الميناء الأولمبي بشكل سريع، قبل أن يجري مدرب الأخضر، سعد الشهري، تبديلًا اضطراريًا عند الدقيقة التاسعة، بخروج قاسم لاجامي مصابًا؛ والدفع بحسين الصبياني.

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وحاول المنتخبان هز الشباك في مباراة السعودية وعمان، ولكن اتسم الأداء بالحذر، وضغط لاعبو الأخضر بقوة، وحصل على خطأ من خارج منطقة الجزاء، لعبها مصعب الجوير، وأبعدها الدفاع، لتصل إلى تركي العمار، ويسددها عند الدقيقة 31، ولكن الحارس أمسكها.

السعودية وعمان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

عمان تتقدم والعمار يتعادل

واستمر الأخضر في الضغط، ليتراجع الأحمر العماني إلى الدفاع، قبل أن ينطلق لاعبوه بهجمة مرتدة سريعة، وسدد المنذر العلوي الكرة بقوة لتهز شباك الأخضر بالهدف الأول في مباراة السعودية وعمان عند الدقيقة 34.

وانتفض الصقور بعد الهدف، بحثًا عن تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية، فيما اعتمد الأحمر العماني على الهجمات المرتدة السريعة، لتستمر المحاولات، لينجح تركي العمار في تسجيل التعادل عند الدقيقة 40، بعد ضغط كبير من محمد مران.

واستحوذ الأخضر على اللعب، وأطلق مران تسديدة قوية أمسكها الحارس، واستمرت المحاولات، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية وعمان بالتعادل بنتيجة 1/1.

السعودية وعمان في خليجي 25
جانب من المباراة – المصدر@SaudiNT

ترتيب المجموعة الأولى

وقبل لقاءات اليوم، يحتل منتخب عمان الأول لكرة القدم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى في “خليجي 25“، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع العراق، ثم الأخضر برصيد 3 نقاط، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.

منتخب السعودية في خليجي 25
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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