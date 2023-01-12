إصدار القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية تعادل الطائي والتعاون بالشوط الأول فصل التؤام السيامي العراقي عمر وعلي في عملية معقدة تكللت بالنجاح الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الاتفاق سجل مميز لـ السعودية ضد عمان بكأس الخليج 81 فائزًا بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع العنزي: اتصال وادي الرمة بوادي الباطن أمر مستحيل أسعار تذاكر أول مباراة رسمية لرونالدو مع النصر فضيحة مطبخ داونينج ستريت تلاحق بوريس جونسون سبب غياب بيرات عن مباراة الفتح والاتفاق
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الطائي والتعاون، في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
وبدأت مباراة الطائي والتعاون المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل بشكل سريع، ونجح فارس الشمال في هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق مبينزا عند الدقيقة الثالثة.
وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بحثًا عن تعديل النتيجة، وأطلق لياندر تاوامبا تسديدة صاروخية، تصدى لها براغا عند الدقيقة العاشرة.
واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح سكري القصيم في تسجيل التعادل عند الدقيقة 25 عن طريق حسن كادش، وواصل الفريقان الضغط أملًا في هز الشباك مجددًا.
وتمكن سكري القصيم من تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول من مباراة الطائي والتعاون بالتعادل.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.