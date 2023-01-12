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في الجولة الـ13 بالدوري

تعادل الطائي والتعاون بالشوط الأول

2023-01-12 الساعة 4:53
تعادل الطائي والتعاون بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الطائي والتعاون، في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الطائي والتعاون يتعادلان

وبدأت مباراة الطائي والتعاون المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل بشكل سريع، ونجح فارس الشمال في هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق مبينزا عند الدقيقة الثالثة.

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الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بحثًا عن تعديل النتيجة، وأطلق لياندر تاوامبا تسديدة صاروخية، تصدى لها براغا عند الدقيقة العاشرة.

الطائي ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر spl

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح سكري القصيم في تسجيل التعادل عند الدقيقة 25 عن طريق حسن كادش، وواصل الفريقان الضغط أملًا في هز الشباك مجددًا.

وتمكن سكري القصيم من تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول من مباراة الطائي والتعاون بالتعادل.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

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