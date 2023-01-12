تعادل الطائي والتعاون بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الطائي والتعاون، في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الطائي والتعاون يتعادلان

وبدأت مباراة الطائي والتعاون المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل بشكل سريع، ونجح فارس الشمال في هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق مبينزا عند الدقيقة الثالثة.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بحثًا عن تعديل النتيجة، وأطلق لياندر تاوامبا تسديدة صاروخية، تصدى لها براغا عند الدقيقة العاشرة.

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح سكري القصيم في تسجيل التعادل عند الدقيقة 25 عن طريق حسن كادش، وواصل الفريقان الضغط أملًا في هز الشباك مجددًا.

وتمكن سكري القصيم من تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول من مباراة الطائي والتعاون بالتعادل.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.