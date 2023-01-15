تعادل الهلال والعدالة في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال والعدالة في ختام منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي بالتعادل بدون أهداف.

الهلال والعدالة يتعادلان

وبدأت مباراة الهلال والعدالة المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وهدد الزعيم خطورة عند الدقيقة 12، إلا أن الدفاع أبعدها، قبل أن يطلق سالم الدوسري تسديدة أبعدها الحارس.

وانطلق ميشيل ديلغادو بالكرة وراوغ، إلا أن الدفاع أبعدها، قبل أن يمرر الكرة لسالم الدوسري لينفرد بالمرمى، ولكنها أهدر الفرصة عند الدقيقة 27، واستمرت المحاولات، أملًا في هز الشباك،

وكاد سعود عبدالحميد أن يهز الشباك عند الدقيقة 45، إلا أنه أهدر الفرصة، وتألق الحارس أمام فرصة خطيرة من الأزرق في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والعدالة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.