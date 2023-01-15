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ضمن منافسات الجولة الـ13

تعادل الهلال والعدالة في الشوط الأول

2023-01-15 الساعة 7:04
تعادل الهلال والعدالة في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال والعدالة في ختام منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي بالتعادل بدون أهداف.

الهلال والعدالة يتعادلان

وبدأت مباراة الهلال والعدالة المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وهدد الزعيم خطورة عند الدقيقة 12، إلا أن الدفاع أبعدها، قبل أن يطلق سالم الدوسري تسديدة أبعدها الحارس.

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الهلال ضد العدالة
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وانطلق ميشيل ديلغادو بالكرة وراوغ، إلا أن الدفاع أبعدها، قبل أن يمرر الكرة لسالم الدوسري لينفرد بالمرمى، ولكنها أهدر الفرصة عند الدقيقة 27، واستمرت المحاولات، أملًا في هز الشباك،

الهلال ضد العدالة
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وكاد سعود عبدالحميد أن يهز الشباك عند الدقيقة 45، إلا أنه أهدر الفرصة، وتألق الحارس أمام فرصة خطيرة من الأزرق في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والعدالة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الهلال والعدالة
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

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