تعادل سلبي بين العراق وعمان بافتتاح كأس الخليج

انتهت مباراة العراق وعمان- قبل قليل- بالتعادل السلبي بين الفريقين في افتتاح كأس الخليج “خليجي 25” في العراق.

العراق ضد عمان

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، دون وجود لأي محاولات خطيرة تذكر.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة استمر التعادل السلبي ليقتسم المنتخبان نقاط المباراة.

وتنطلق بعد قليل مباراة المنتخب السعودي ضد اليمن حيث تُقام في العاشرة إلا ربعًا من مساء اليوم بتوقيت المملكة على ملعب البصرة الدولي.

تفاصيل كأس الخليج

تُقام منافسات بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات، خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير الجاري، تم اعتماد ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة المباريات.

وجاءت قرعة كأس الخليج كالتالي؛ المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم كلًّا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.

المتوجون باللقب

ويُعد منتخب الكويت الأول لكرة القدم هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج، حيث حصد البطولة في أعوام؛ 1970، 1972، 1974، 1976، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010، وحل وصيفًا في نسخة عام 1979.

ونجح المنتخب السعودي في التتويج باللقب 3 مرات في أعوام 1994، 2002 و2003، ونال المركز الثاني في 7 نسخ، وهي؛ 1972، 1974، 1998، 2009، 2010، 2014 و2019.

وتوجت العراق بلقب كأس الخليج 3 مرات في أعوام 1979، 1984 و1988، وحصدت المركز الثاني عامي 1976 و2013، وناله منتخب قطر أعوام 1992، 2004 و2014، وحل وصيفًا في 1984، 1990، 1996 و2002.

وتمكن منتخب الإمارات الأول لكرة القدم من الفوز باللقب عامي 2007 و2013، وحل وصيفًا أعوام 1986، 1988، 1994 و2017، وتوجت عمان بالبطولة في 2009 و2017، وحصدت المركز الثاني في 2004 و2007.

وحصد منتخب البحرين الأول لكرة القدم لقب كأس الخليج مرة واحدة في عام 2019، وحل وصيفًا 4 مرات في أعوام 1970، 1982، 1992 و2003.