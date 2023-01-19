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يعتمد على نصب الألواح الشمسية

تعاون سعودي بريطاني لإنتاج الكهرباء في الفضاء ونقلها للأرض

2023-01-19 الساعة 9:58
تعاون سعودي بريطاني لإنتاج الكهرباء في الفضاء ونقلها للأرض
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم المملكة وبريطانيا، إطلاق مشروع مشترك لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة في الفضاء الخارجي، ومن ثم نقلها إلى الأرض للاستفادة منها، وتوفير مصدر مستمر للطاقة على مدار الـ 24 ساعة يوميًا دون إنتاج أي مواد ملوثة للبيئة.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة ديلي ميل البريطانية” فإن شركة Space Solar Ltd، ستقوم بتنفيذ المشروع الذي سيكون الأول من نوعه في العالم، حيث يعتمد على نصب الألواح الشمسية في الفضاء لنقل الطاقة إلى بحر الشمال بشكل مستمر.

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عالية التردد

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن المشروع يتضمن وضع ألواح شمسية في مدار الأرض، يتم تجميعها بواسطة الروبوتات، إذ يتم تحويل الكهرباء إلى موجات راديو عالية التردد تنتقل إلى سطح الكرة الأرضية.

ويبلغ عرض لوحات القمر الصناعي الكاملة حوالي ميل، ويزن 2000 طن، بحسب ما أورد تقرير “ديلي ميل”.

وبالعودة إلى الأرض، فإن هوائياً شبيهاً بالشبكة يبلغ عرضه عدة أميال ومربوط بين القطبين سيقوم بتحويل الموجات الراديوية القادمة من الفضاء إلى كهرباء.

ويتغلب وضع الألواح الشمسية على قمر صناعي على المشكلة التي تواجهها الألواح الشمسية على الأرض، حيث سيصبح بإمكان الألواح الشمسية في الفضاء الخارجي التقاط أشعة الشمس في الليل وفي جميع الظروف الجوية.

أساس الفكرة

تعود فكرة تجميع الكهرباء من الألواح الشمسية في الفضاء وإعادة إرسالها إلى الأرض إلى ما قبل أكثر من قرن من الزمان، لكنها لم تصبح حقيقة واقعة حتى الآن، على الرغم من وجود سباق بين الدول التي تعمل في مشاريع مماثلة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة واليابان.

التعاون مع نيوم

من جهتها، أعلنت شركة “سبيس سولار” أنها تتعاون مع مدينة “نيوم” الجديدة والفريدة من نوعها في العالم، ويتوقع أن تُحدث طفرة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وبحسب تقرير آخر نشرته “التايمز” البريطانية، أن اهتمام “نيوم” بمشروع إنتاج الطاقة في الفضاء يعود الى رغبة سعودية في توفير طاقة خالية من الكربون للمدينة الجديدة.

يضاف إلى ذلك أنه تم تخصيص 3.5 مليون جنيه إسترليني (4.3 مليون دولار أمريكي) في الوقت الراهن لتطوير المشروع، إلا أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستكون أكثر بكثير، وربما تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، وفقاً لدراسة الجدوى الخاصة بهذا المشروع والتي قدرت أنه يمكن أن يكتمل بحلول العام 2040.

 

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