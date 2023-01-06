تعثر تشيلسي ضد مان سيتي بهدف دون رد

انتهت مباراة تشيلسي ضد مان سيتي مساء الخميس بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشيلسي ضد مان سيتي

وفي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد مان سيتي نجح الجزائري رياض محرز في إحراز الهدف الوحيد لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ64 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الإنجليزي جاك جريليش.

وحاول تشيلسي العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، ليفوز مانشستر سيتي بالمباراة ويُصبح رصيده 39 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن نادي آرسنال المتصدر.

أما رصيد تشيلسي فتجمد عند 25 نقطة في المركز العاشر.

مواجهة جديدة الأحد

وسوف يتقابل تشيلسي ضد مانشستر سيتي مجددًا بعد غدٍ الأحد المقبل ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة القادمة بلقاء أستون فيلا ضد ليدز يونايتد.

وفي يوم السبت 14 يناير ستقام مباريات “مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، إيفرتون ضد ساوثهامبتون، نوتنجهام فورست ضد ليستر سيتي، وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون، برايتون ضد ليفربول، برينتفورد ضد بورنموث”.

وتُختتم مباريات الجولة العشرين بـ 3 لقاءات يوم الأحد 15 يناير وهم “تشيلسي ضد كريستال بالاس، نيوكاسل يونايتد ضد فولهام، توتنهام هوتسبير ضد آرسنال”.