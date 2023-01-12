تعديل توقيت اليوم الدراسي بتبوك اعتبارًا من الثلاثاء المقبل

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وحسب ما ذكرته الإدارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، سيتم حضور الهيئتين الإدارية والتعليمية عند الساعة الثامنة والربع صباحًا مع استيفاء جميع الحصص الدراسية والالتزام يالجدول الزمني لليوم الدراسي.