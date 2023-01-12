تعديل توقيت اليوم الدراسي بتبوك اعتبارًا من الثلاثاء المقبل

وجه مدير إدارة تعليم تبوك، بأن تكون بداية الحصة الأولى من اليوم الدراسي عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا بداية من الثلاثاء المقبل.

وحسب ما ذكرته الإدارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، سيتم حضور الهيئتين الإدارية والتعليمية عند الساعة الثامنة والربع صباحًا مع استيفاء جميع الحصص الدراسية والالتزام يالجدول الزمني لليوم الدراسي.