Icon

مجلس الوزراء يوافق على تحويل مؤسسة الحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي Icon شاب يخاطر بحياته لإنقاذ سيارته Icon 5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن Icon انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا Icon إعلان نتائج القبول المبدئي على وظائف مكافحة المخدرات Icon أبشر تتيح خدمة اشتراط موافقة الوالدين لإنجاز معاملات الأسرة Icon تنبيهان من الأرصاد لأهالي الرياض والقصيم Icon تعديل وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات: إتاحة خيار الإصلاح عوضًا عن التعويض النقدي Icon تعطل إصدار رخص العمل والموارد البشرية ترد Icon العثور على كنز بمنزل زعيم المافيا ميسينا دينارو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات

تعديل وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات: إتاحة خيار الإصلاح عوضًا عن التعويض النقدي

2023-01-17 الساعة 2:59
تعديل وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات: إتاحة خيار الإصلاح عوضًا عن التعويض النقدي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك المركزي السعودي، تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات “الوثيقة” المعمول بها حالياً. وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، والصلاحيات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

تفاصيل التعديلات

وبيّن البنك المركزي السعودي، أن التعديلات المدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها بما يواكب تطورات صناعة التأمين، بالإضافة إلى التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع، كما تضمنت التعديلات على الوثيقة إتاحة خيار إصلاح المركبة، عوضًا عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية، وذلك من منطلق سعي البنك المركزي السعودي إلى تطوير وتسهيل إجراءات تسوية مطالبات أضرار الحوادث المرورية، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية.

قد يهمّك أيضاً
Img

التأشيرة والإقامة النظامية شرطا أداء مناسك الحج

Img

تذكرة فوق الخيال تصل لسعر فوق الخيال

وثيقة التأمين الإلزامي

وقال البنك إنه يمكن الاطلاع على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، من خلال زيارة موقع البنك المركزي عبر (الرابط).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...
الرياضة

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...

الرياضة
3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة
الرياضة

3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة

الرياضة
التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي
الرياضة

التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

الرياضة
توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا
السعودية اليوم

توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا

السعودية اليوم
انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون
العالم

انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون

العالم
المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...
أخبار رئيسية

المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة في قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة في قطار سار

وظائف
التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم
السعودية اليوم

التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم

السعودية اليوم