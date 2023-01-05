تعزيز الانتماء والولاء الوطني ورشة علم لمنسوبي هيئة وادي الدواسر

نفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورشة عمل لمنسوبي هيئة محافظة وادي الدواسر بعنوان (تعزيز الانتماء والولاء الوطني) قدمها فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بحضور رئيس هيئة وادي الدواسر الشيخ ناصر الذروي، وذلك بقاعة التدريب التابعة للتنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وفي بداية الورشة أكد فضيلته على أن حب الوطن أصل في العقيدة، وأهمية هذا الأمر تعبداً لله، موضحاً أهمية التعظيم والثناء على ولي الأمر وذكر مناقبه والحث على عدم ذكره بالسوء وأن ذلك ليس منهج أهل السنة والجماعة، والتأكيد على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والاعتزاز بهذا الأصل وتعظيمه.

تعزيز الانتماء والولاء الوطني

الجدير بالذكر أن هذه الورش التدريبية التي تنفذها وحدة الأمن الفكري في فروع الرئاسة بمناطق المملكة، تأتي بتوجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.