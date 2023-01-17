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مستخدمون اشتكوا من غرامات وإلغاء الرحلات

تعطل إصدار رخص العمل والموارد البشرية ترد

2023-01-17 الساعة 2:50
تعطل إصدار رخص العمل والموارد البشرية ترد
المواطن - فريق التحرير

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اشتكى العديد من مستخدمي تويتر من تعطل منصة إصدار رخص العمل عبر منصة قوى مؤكدين أن تعطل المنصة تسبب لهم في العديد من المشاكل.

غرامات وإلغاء رحلات

عبدالعزيز عبدالله قال في تغريدة له عبر تويتر:” خدمة إصدار رخص العمل من الجمعة متعطلة. وتساءل: من يتحمل الغرامة للجوازات”؟ فيما قال سامر: “إلى الآن إصدار رخص العمل متوقف وانتهت الرخص كيف يتم حل المشكلة هذي ومتى سيتم حل المشكلة من أمس نراسلكم ما في تجاوب ولا فيه اي تصريح منكم للمشكلة”.

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أما المصرية دعاء صلاح فقالت: “موقع قوى عطلان من 3 أيام مصالحنا اتعطلت وسفرنا.. من المسؤول عن تعويضنا بالخسائر المالية لضياع رحلات الطيران لعدم القدرة على تجديد الإقامات كيف لموقع هام لهذه الدرجة يظل كل هذه الفترة تحت الصيانة! ما الحل ونحن لا نعرف متى يعود الموقع للعمل”.

رد الموارد البشرية

وقالت الموارد البشرية ممثلة في منصة قوى في ردها على العديد من الاستفسارات التي وصلت المنصة :” نأسف لمواجهتكم هذه الصعوبة ونعمل جاهدين على حلها في أقرب وقت ممكن”. وطلبت المنصة من المتابعين تزويدها برقم اتصال خاص للتواصل معهم.

وفي وقت سابق أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلغاء رقم سداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري على منصة قوى، دون الحاجة لزيارة مكتب العمل.

وتهدف هذه الخدمة إلى تحسين تجربة العميل وتسريع الإجراءات في سوق العمل مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز نمو المنشآت.
يذكر أن هذه الخدمة تأتي في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير خدماتها وحوكمة عملياتها التشغيلية وأتمتة إجراءاتها بما يدعم بداية ونمو المنشآت في سوق العمل السعودي.

تعطل اصدار رخص العمل والموارد البشرية ترد

 

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