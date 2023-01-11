تعطل البريد البريطاني بسبب حدث سيبراني

تواجه هيئة خدمات البريد الملكي في بريطانيا، اليوم الأربعاء، اضطرابًا شديدًا في خدمات الإرسال إلى الخارج، بسبب ما قالت إنه حدث سيبراني، بعد ساعات من تعطل حركة الملاحة الجوية في سماء الولايات المتحدة بسبب عطل فني.

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وقالت شبكة سكاي نيوز البريطانية، إن هيئة البريد البريطانية طالبت الزبائن بأن يمتنعوا عن إرسال الأغراض إلى البريد في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنها تعمل على حل المشكلة.

وأردفت: “بعض الزبائن يواجهون مشكلات إرجاء أو تشويش في شحنات جرى توجيهها إلى الخارج”.

وأفاد البريد البريطاني أن عمليات استيراد الشحنات القادمة من الخارج تعمل بشكل منتظم مع تأخيرات محدودة.

وتابعت الهيئة الحكومية أنها فتحت تحقيقًا في الحادث، وتعمل مع خبراء خارجيين وتعتذر بصدق لزبائنها عن الانقطاع في الخدمة، لكنها لم توضح ماهية هذا الحدث السيبراني، أو ما إذا كان هجومًا.

شل حركة الرحلات الجوية

ويأتي هذا التطور بعد عطل فني أدى إلى شل حركة الرحلات الجوية من الولايات المتحدة وإليها لعدة ساعات.

وقالت السلطات إن العطل الانقطاع الليلي لنظام (NOTAM) الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة، ولم يتضح حتى الآن السبب وراء العطل.

ومع ذلك، قال مسؤول في القيادة السيبيرانية الأمريكية لـسكاي نيوز عربية، إنه لو ثبت أن العطل في نظام الطيران “هجومًا سيبرانيًا”، فإنه سيعد “عملاً حربيًا”.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “لا نستبق التحقيق، إنما لو كان الفعل قرصنة فإنه يُعد عملاً حربيًا.”