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بسبب الحالة الجوية غير المستقرة

تعليق الدراسة الحضورية بحائل والقصيم غدًا

2023-01-01 الساعة 7:54
تعليق الدراسة الحضورية بحائل والقصيم غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم حائل، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين بمدارس المنطقة، بسبب الحالة الجوية غير المستقرة.

وقالت إدارة تعليم حائل في بيان صادر عنها “وفقًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا لعدم استقرار حالة الطقس، وفرصة هطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين ٩ /٦ / ١٤٤٤هـ”.

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وأشارت إلى أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

منصة مدرستي

كما قررت إدارة تعليم القصيم، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أنه سيكون الدوام لليوم الدراسي غداً عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة بالطائف

وكانت إدارة تعليم الطائف أعلنت عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

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