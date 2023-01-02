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تتحول عن بُعد عبر منصة مدرستي

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الليث والمهد غدًا

2023-01-02 الساعة 6:11
تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الليث والمهد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم محافظة المهد عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس المحافظة، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي غداً سيكون عن بُعد عبر “منصة مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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تعليق الدراسة بالليث

كما أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بجميع مدارس ” البنين والبنات ” بمحافظتي الليث وأضم ؛ وستكون الدراسة غداً الثلاثاء عن بُعد عبر ” منصة مدرستي “.

وأكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، مبينًا أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة ، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.

وأهابت إدارة التعليم بكافة منسوبيها لضرورة توخي الحيطة والحذر ، والالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية ، والابتعاد عن بطون الأودية وجريان السيول.

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