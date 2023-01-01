Icon

السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الدوام عبر منصة مدرستي

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس المدينة المنورة غدًا

2023-01-01 الساعة 9:51
تعليق الدراسة الحضورية بمدارس المدينة المنورة غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية بمدارس لمدينة المنورة، غدًا الاثنين، بالتزامن مع تقارير الطقس.

تعليق الدراسة

وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين 9/ 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، ووادي الفرع، والحناكية، وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

قد يهمّك أيضاً
Img

الدفاع المدني يحذر أهالي المدينة المنورة من عواصف رعدية

Img

تنبيهات من الأرصاد على الرياض والجوف والحدود الشمالية

تحذيرات

في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي منطقة المدينة المنورة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 3 مساء غد الاثنين، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

عواصف رعدية

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم: إنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة المنورة تشمل كلًا من (الحناكية، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع).

وأهابت المديرية العامة بالجميع الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

ورفع المركز الوطني للأرصاد التنبيه إلى تحذير على منطقة المدينة المنورة، متوقعًا عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في الرؤية.

استمرار الأمطار

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبلة.

ويصاحب هطول الأمطار تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍّ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...
الرياضة

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...

الرياضة
جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم
كأس العالم

جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

كأس العالم
لقطات من معرض جدة للكتاب 2022
حصاد اليوم

لقطات من معرض جدة للكتاب 2022

حصاد اليوم
اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...
السعودية اليوم

اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان
العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

العالم
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...
آخر الاخبار

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي
العالم

تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

العالم