تعقد موقف هازارد مع ريال مدريد تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا الشباب في اختبار صعب ضد الوحدة وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية توقعات بانخفاض فرص الأمطار على 6 مناطق بدءًا من الليلة وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة مدني المدينة المنورة ينقذ 3 أشخاص احتجزوا داخل مركبة محمد العويس يترقب المشاركة أساسيًا سعر الدولار يسجل رقمًا قياسيًا أمام الجنيه المصري
قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأعلنت الإدارة اليوم استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس 12 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
يذكر أنه تم تعليق الدارسة في مدارس تعليم جدة منذ يوم الأحد الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية مع استمرار التوقعات بمزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.