قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت الإدارة اليوم استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس 12 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

يذكر أنه تم تعليق الدارسة في مدارس تعليم جدة منذ يوم الأحد الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية مع استمرار التوقعات بمزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.