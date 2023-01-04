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بسبب الأحوال الجوية

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا

2023-01-04 الساعة 2:47
تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت الإدارة اليوم استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس 12 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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يذكر أنه تم تعليق الدارسة في مدارس تعليم جدة منذ يوم الأحد الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية مع استمرار التوقعات بمزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

 

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