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بناء على تقارير الأرصاد

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعتي أم القرى والطائف

2023-01-04 الساعة 4:13
تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعتي أم القرى والطائف
المواطن - فريق التحرير

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قررت جامعة أم القرى، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس، وتحويلها عن بُعد في جميع مقراتها.

وذكرت الجامعة في بيان صادر عنها أنه “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من الجامعة على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس ١٢-٦-١٤٤٤هـ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات”.

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ولفتت إلى أن دوام الموظفين يستمر عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

جامعة الطائف

من جانبها، ذكرت جامعة الطائف أنه تم تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة منسوبي الجامعة.
وقالت الجامعة في بيان صادر عنها إنه سيتم تعليق الدراسة حضوريًا في مقر الحوية بالطائف وفروع الجامعة، ليوم غدٍ الخميس؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد”، ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح.
بدورها قررت إدارة تعليم مكة المكرمة استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية.
وقالت الإدارة في بيان لها إنها قررت استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس، بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
يذكر أن إدارة تعليم جدة قررت تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأعلنت الإدارة اليوم استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس 12 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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