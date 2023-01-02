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بسبب حالة الطقس غير المستقرة

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحائل والدوادمي وعفيف

2023-01-02 الساعة 7:09
تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحائل والدوادمي وعفيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم حائل، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بجميع مدارسها.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء ١٠ /٦ / ١٤٤٤ بجميع مدارس المنطقة”.

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المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار بدءًا من الغد

وأضافت أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليم الدوادمي

كما قررت إدارة تعليم الدوادمي تعليق الدراسة الحضورية أيضًا غدًا الثلاثاء، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليم عفيف

كما أعلنت إدارة تعليم عفيف، عن تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء بمدارسها، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع،

وأضافت في بيان صادر عنها أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليق الدراسة بالقويعية

وكانت إدارة تعليم محافظة القويعية، قررت في وقت سابق، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بجميع مدارسها.

وقالت الإدارة عبر حسابها بموقع “تويتر” “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بجميع مدارس تعليم القويعية”.

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