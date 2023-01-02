تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحائل والدوادمي وعفيف

وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحائل والدوادمي أفضل 3 أهداف في الجولة الـ11 بدوري روشن الأمير هاري: أرغب باستعادة التواصل مع والدي وشقيقي أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في الرياض تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس القويعية توقعات بأمطار غزيرة وفرص للسيول على 5 مناطق حتى صباح الغد جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب
أعلنت إدارة تعليم حائل، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بجميع مدارسها.
وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء ١٠ /٦ / ١٤٤٤ بجميع مدارس المنطقة”.
وأضافت أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
كما قررت إدارة تعليم الدوادمي تعليق الدراسة الحضورية أيضًا غدًا الثلاثاء، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
كما أعلنت إدارة تعليم عفيف، عن تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء بمدارسها، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع،
وأضافت في بيان صادر عنها أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وكانت إدارة تعليم محافظة القويعية، قررت في وقت سابق، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بجميع مدارسها.
وقالت الإدارة عبر حسابها بموقع “تويتر” “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بجميع مدارس تعليم القويعية”.